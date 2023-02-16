Опыт работы Владимирской области высоко оценила председатель Совета Федерации Валентина...

Опыт работы Владимирской области высоко оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В верхней палате российского парламента сегодня официально завершились Дни Владимирской области. В Совете Федерации делегация во главе с губернатором Александром Авдеевым представила самые важные проекты. Опыт региона высоко оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об итогах - Мария Платанюк.Здесь зарождалась история России. Видеопрезентация в Совете Федерации - о наследии, которое хранит владимирская земля. И об устремлении в будущее. "Час субъекта" в верхней палате российского парламента впервые целиком посвятили социально-экономическому развитию Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев говорит о точках роста. Отраслей-лидеров много: от машиностроения до туризма. Локомотивами сегодня становятся и особые экономические зоны. Одна из них - "Владимир". Идея поддержана на федеральном уровне.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы благодарны Правительству за поддержку области в этом вопросе. Так как объективно сложно конкурировать с Москвой и Московской областью по зарплате, по инфраструктуре, по наличию кадров и так далее. Создав зону, мы ожидаем объем инвестиций порядка 19 миллиардов за три года и создание 1800 новых рабочих мест.Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила темпы промышленного производства области. Экономика диверсифицирована. А темпы - выше, чем в среднем по России. Бизнес эффективно работает в условиях санкций. Отметила председатель верхней палаты парламента и показатели по росту строительства жилья, привлечению инвестиций. Инвестклимат делают комфортным и законодательные механизмы. О них в своём выступлении рассказал спикер ЗакСобрания области Владимир Киселёв.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- У нас инвесторы идут во Владимирскую область. По итогам прошлого года более 80 процентов рост объёма инвестиций в наш регион. Во многом это благодаря нашей консолидированной позиции. И принятому недавно закону. О поддержке инвесторов. Согласно закону, инвесторы, вложившие деньги в регион могут в течение трёх лет возместить до 90 процентов этой суммы.Повышение качества жизни невозможно без "перезагрузки" инфраструктуры. Новый импульс экономике даст трасса М-12- Москва-Казань. Нужен региону и второй мост через Клязьму. Нынешняя переправа - единственная в областной столице - давно не справляется с потоком автомобилей. Нужна ещё одна транспортная артерия. Этот проект - его общая стоимость 9 с половиной миллиардов рублей - поддержан комитетом Совфеда по экономической политике. Вопрос передан в рабочую группу. Новый мост может стать реальностью уже к 2027-ому.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Город буквально задыхается, если в ближайшие годы вопрос не решить, город буквально встанет. Конечно, мы понимаем, что сейчас уже принят так называемый пятилетний план дорожной деятельности, строительства. Просим Вашей поддержки для включения в следующую пятилетку, а за это время необходимо разработать проект.Область заручилась поддержкой в реконструкции владимирского академического театра драмы. Объект культурного наследия регионального значения серьезно пострадал после пожара. Особое внимание - Суздалю. Впереди - тысячелетие города- гордости всей России. Суздалю нужна новая школа. Александр Авдеев попросил включить проект образовательного учреждения на 1200 мест в федеральную адресную инвестиционную программу.Дни Владимирской области в Совете Федерации стали первыми в истории региона. По оценке Валентины Матвиенко региональные коллеги достойно выдержали непростой экзамен. Отдельно председатель Совфеда остановилась на помощи Донбассу- шефстве региона над Докучаевском ДНР и поддержке участников специальной военной операции и их семей. Отметив работу команды губернатора Александра Авдеева в этом направлении.Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации:- Здесь у Владимирской области есть чему поучиться. Молодцы. И, пожалуйста, держите эту тему на личном контроле. В целом, мне очень нравится настрой руководства области. Боевой, правильный. Понимание проблем. Не ноют, не плачут. Ищут решение. Касается ли это импортозамещения, других сфер. Желаю наращивать обороты, двигаться вперёд. Мы со своей стороны будем оказывать всё возможное содействие.Общественный транспорт, непростая демографическая ситуация, дефицит врачей, учителей, обеспечение школьников бесплатным горячим питанием. Над решением этих проблем сегодня активно работает руководство региона. И как отметили в СовФеде, системная федеральная поддержка гарантирована.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир".