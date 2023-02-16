Пациентов посёлка Вольгинский Владимирской области будут обслуживать московские...

Пациентов посёлка Вольгинский Владимирской области будут обслуживать московские врачи.Расположенное в посёлке медучреждение перейдёт из состава ивановской клиники "Решма" на баланс Федерального медико-биологического агентства. Об этом заявил министр здравоохранения области Артём Осипов.Напомним, местная станция скорой помощи перестала работать в январе этого года. После многочисленных жалоб жителей и общения с представителями областного правительства и прокуратуры, работу скорой возобновили. При условии, что местная скорая перестанет принимать вызовы из Покрова и выезжать на ЧП на трассе М7, сосредоточившись только на приёме жителей Вольгинского. Пока идёт получение лицензии на оказание экстренной помощи, в посёлке организована выездная работа врачей. Бригада медиков трудоустроена в Петушинской ЦРБ.Артём Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Коллеги преследуют две цели: во-первых, это доступность узких специалистов, которые они могут обеспечить по Московской области. Ну и, соответственно, более мощная финансовая структура по Московской области, которая им позволит в лучшей степени датировать Вольгинский.