При пожаре в городе Кольчугино Владимирской области пострадал мужчина. Сегодня, 16 февраля 2023...

При пожаре в городе Кольчугино Владимирской области пострадал мужчина.Сегодня, 16 февраля 2023 года, ранним утром, в 5.16, спасателям поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Кольчугино.Пожарно-спасательные подразделения немедленно выехали по адресу: площадь Труда, дом 7. В доме наблюдалось задымление в 1-ом подъезде 5-этажного дома. Было сформировано специальное звено газодымозащитной службы для эвакуации людей, разведки и тушения пожара.Из подъезда эвакуировали 10 человек. Пожар на площади 10 квадратных метров был оперативно ликвидирован. Сгорела внутренняя отделка и имущество в комнате.К сожалению, на пожаре пострадал мужчина. Его личность устанавливается.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимиркой области, на вызов приехали 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/