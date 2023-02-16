В феврале исполняется год с начала специальной военной операции на территории Украины. С первых дней во всех регионах России начали формироваться волонтерские группы из простых людей, оказывающих гуманитарную помощь беженцам, госпиталям и больницам, российским военнослужащим. Тысячи волонтеров отправились на новые территории, чтобы на месте оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
18-19 февраля 2023 года на территории Парка искусств Музеон пройдёт Первый Всероссийский благотворительный фестиваль Благо своими руками.
Приглашаем вас посетить наш Фестиваль и принять участие в работе площадок.
К участию в работе площадок Фестиваля приглашаются добровольцы и волонтеры, оказывающие помощь участникам специальной военной операции на территории Украины; благотворители, готовые оказать помощь в приобретении расходных материалов для работы площадок, жители и гости столицы, готовые отдать время и силы на работу любой из площадок. Все средства, собранные во время Фестиваля, и вся продукция, изготовленная его участниками, будут направлены в зону проведения СВО.
В программе Фестиваля:
- добровольческие объединения со всей страны расскажут о своей деятельности;
- мастер-классы под руководством наставников, которые покажут, как шить флисовые кофты, вязать маскировочные сетки и теплые носки и многое другое;
- обучение оказания первой помощи и правилам эвакуации;
- дегустация блюд полевой кухни;
- спортивные и творческие конкурсы.
Организаторами Фестиваля выступают: АНО Поколение уверенного будущего, волонтерское движение Благо Z, волонтерская группа Команда Петра Толстого.
Фестиваль проводится при поддержке: Правительства Москвы, Храма святого благоверного князя Александра Невского, БРОО НАЧАЛО, Московского отделения Молодой гвардии Единой России, Женского движения Единой России, Благотворительного Фонда помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов и терроризма, Центрального офицерского клуба ВКС.
О своём решении просим сообщить по электронной почте [email protected]
Либо по номеру телефона: +7 (914) 365-25-99 Юлия