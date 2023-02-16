Смотрите Вести в 14.30: ищут реставраторов для Золотых ворот. Главные новости к этому...

Смотрите "Вести в 14.30: ищут реставраторов для Золотых ворот.Главные новости к этому часу:Восстановить святыню.-Министерство культуры объявило конкурс на реставрацию Золотых Ворот. Когда предполагаемый подрядчик должен будет возродить главный символ города?Своих не бросаем.- Необходимая техника, лекарства, провизия. Участники покровской группы "Zа наших 33 регион" передали очередной груз бойцам.Русская зима для детей.- Зимние забавы, песни под гитару и спортивные состязания. Для воспитанников детских домов региона устроили праздник на Заячьей горе.