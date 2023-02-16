Смотрите Вести в 14.30: ищут реставраторов для Золотых ворот.
Главные новости к этому...
Смотрите "Вести в 14.30: ищут реставраторов для Золотых ворот.
Главные новости к этому часу:
Восстановить святыню.
-Министерство культуры объявило конкурс на реставрацию Золотых Ворот. Когда предполагаемый подрядчик должен будет возродить главный символ города?
Своих не бросаем.
- Необходимая техника, лекарства, провизия. Участники покровской группы "Zа наших 33 регион" передали очередной груз бойцам.
Русская зима для детей.
- Зимние забавы, песни под гитару и спортивные состязания. Для воспитанников детских домов региона устроили праздник на Заячьей горе.