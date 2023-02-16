Мечта многих мам – воспитать сына защитником. Именно поэтому уже не первый год спортшколы единоборств переживают бум.
Мечта многих мам – воспитать сына защитником. Именно поэтому уже не первый год спортшколы единоборств переживают бум.
Но из сотен тысяч приходящих на занятие дошколят только единицы остаются на ковре и добиваются заметных результатов. Дмитрий Помещиков, воспитанник МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района», – гордость спортшколы. Он неоднократный победитель и призёр турниров разного уровня, выполнил норматив перворазрядника и при этом хорошо учится в школе, помогает домашним и даже успевает возиться с младшим братом Стёпой. О том, сколько в сутках часов у юного спортсмена и как воспитывают победителей, мы узнали у самого героя и его родителей.
На пути к победе
Дмитрию в апреле исполнится 16 лет. Худощавый, улыбчивый, скромный подросток совершенно не кичится своей «копилкой достижений». А между тем он выигрывал десятки соревнований у очень серьёзных соперников. Становился победителем в своей весовой категории на таких престижных турнирах, как Кубок Губернатора Ярославской области, турнир «Спартакиада России среди кадетских корпусов на призы проф. Е. Л. Глариозова», всероссийский турнир «Легенды самбо. Начало».
Родители Дмитрия – Людмила Николаевна и Александр Сергеевич –
сына поддерживают. Именно мама привела его в шесть лет в секцию самбо. Об этом он попросил её сам.
– Мне хотелось уметь постоять за себя, если вдруг понадобится отпор кому-то дать, – говорит Дмитрий. – И однажды был случай, когда пришлось показать, что бороться я умею. Я шёл не один по городу, нас начала задирать местная шпана, пришлось одного проучить, остальные сами убежали.
Первый кубок
Свою первую победу в турнире он отлично помнит до сих пор. В Камешкове на открытом первенстве района Дмитрий достаточно легко дошёл до финала. А вот решающая схватка складывалась тяжело. И мальчик в последние секунды вырвал победу. Когда судьи объявили его победителем, он... заплакал: быть первым невероятно сложно и физически, и морально.
Те завоёванные им кубок, медаль и грамоту бережно хранят в семье. Но очень скоро наградная коллекция Димы стала стремительно пополняться, и сейчас дома есть у него своя «галерея славы» – толстая пачка грамот, связка золотых медалей и полка кубков. А ведь родители отдавали его в секцию, не настраивая на великие победы.
– Привели его без далеко идущих планов, – говорит мама, – хотели попробовать. Не понравится, другое попробуем – с такой позиции действовали. Но года через два тренер предложил перевести его в старшую группу. Он стал тренироваться чаще и сейчас занимается каждый день.
У Дмитрия была серьёзная травма колена, он больше года не тренировался. Родители успокаивали его: кроме спорта может быть в жизни ещё масса увлечений, но парень был категорически против таких трактовок. Он терпеливо ждал момента, когда врачи дадут отмашку и можно будет вернуться в родной зал. И этот момент настал. Дмитрий достаточно быстро вернулся в форму и спустя несколько месяцев выиграл очередное первенство.
Мастера-наставники
Наставник Дмитрия Андрей Борисович Рунов, тренер высшей категории, говорит, что Дмитрий среди ровесников выделялся сразу.
– У дошкольников есть одна особенность, которую трудно скорректировать, – рассказывает он. – Они крайне несобранные, дисциплина сильно хромает, и, как следствие, могут быть травмы. Но есть исключения, и Дима как раз один из таких. Он пришёл в шесть лет и отличался от сверстников своей заинтересованностью, большим вниманием на занятиях. А когда перешёл в группу начальной подготовки, то стал показывать результаты и начал ездить на соревнования, причём успешно. Самбо ведь очень популярный вид спорта, и конкуренция у нас очень высокая. К примеру, на его первых соревнованиях, в его категории «мухачей» (мальчик весил
22 кг. – авт.) было уже человек восемь. На первенстве области тоже в каждой категории могут заявиться 20-30 человек, очень тяжело пробиться. Но Дима изначально показал лидерские качества, упорство. И после первой победы не «зазвездил», много тренировался. Спортивная жизнь его увлекла, видно, что ему нравится заниматься, бороться, хотя у нас занятия все семь дней в неделю.
Можно без гаджетов?
Андрей Борисович – один из тех, кто умеет увлечь детей спортом так, что они забывают о гаджетах и компьютерах. С понедельника по четверг идут у самбистов тренировки, в пятницу – выезд во Владимир на день борьбы в ГБУ ВО «СДЮСШОР по самбо» имени Е.В. Чичваркина. Из районов приезжают самые сильные борцы, проводят стыковые схватки. В выходные ребята ходят в бассейн, играют в хоккей или футбол в зависимости от сезона. Летом у них также остаётся немного времени на ничегонеделание. Сборы, соревнования, летний спортивный лагерь в Шуе, снова сборы, чтобы к началу сезона подойти в хорошей форме, – вот в таком режиме живут юные самбисты.
Сейчас Дмитрий готовится к международному турниру в Мытищах. В его планах – выполнить норматив мастера спорта, пока он перворазрядник. Попутно готовится к ОГЭ (он учится в девятом классе). Намерен окончить 11 классов и получить высшее образование. Говорит, что хочет стать адвокатом, как дядя. Искренне желаем ему успеха: физические навыки защитника у него есть. зная, насколько подросток настойчивый и ответственный, думается, что и диплом юриста для него вполне достижимая цель. Но самбо, говорит он, при любом раскладе останется в его жизни.
Директор МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района» Владислав Соловьев отмечает профессионализм своих мастеров-наставников, их неравнодушие, огромную самоотдачу.
– Спорт такая вещь, что профессиональным спортсменом становится один из 10 миллионов. А наша задача – отвлечь детей от улицы, сформировать здоровый образ жизни, приучить к дисциплине и дать первоначальные навыки, чтобы они дальше росли в спортивном плане. Воспитать ребёнка, который будет показывать результат, очень тяжело, ведь приходят в дошкольном возрасте десятки, а остаются к старшим классам единицы. Но вот такие наставники, как Андрей Борисович, стараются заинтересовать детей, сделать занятия увлекательными. При этом у него не забалуешь. Он требовательный, требует такой же самоотдачи от детей и обязательно дисциплины. Такой подход оправдывает себя: наши выпускники успешно поступают в вузы, становятся квалифицированными специалистами. Занятия спортом, привычка ставить высокую планку и достигать своей цели им и по жизни помогает! – говорит наш собеседник.
Материал подготовлен при поддержке ООО «Суздальский молочный завод».