Мечта многих мам – воспитать сына защитником. Именно поэтому уже не первый год спортшколы единоборств переживают бум.

Мечта многих мам – воспитать сына защитником. Именно поэтому уже не первый год спортшколы единоборств переживают бум.Но из сотен тысяч приходящих на занятие дошколят только единицы остаются на ковре и добиваются заметных результатов. Дмитрий Помещиков, воспитанник МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района», – гордость спортшколы. Он неоднократный победитель и призёр турниров разного уровня, выполнил норматив перворазрядника и при этом хорошо учится в школе, помогает домашним и даже успевает возиться с младшим братом Стёпой. О том, сколько в сутках часов у юного спортсмена и как воспитывают победителей, мы узнали у самого героя и его родителей.На пути к победеДмитрию в апреле исполнится 16 лет. Худощавый, улыбчивый, скромный подросток совершенно не кичится своей «копилкой достижений». А между тем он выигрывал десятки соревнований у очень серьёзных соперников. Становился победителем в своей весовой категории на таких престижных турнирах, как Кубок Губернатора Ярослав­ской области, турнир «Спартакиада России среди кадетских корпусов на призы проф. Е. Л. Глариозова», всероссийский турнир «Легенды самбо. Начало».Родители Дмитрия – Людмила Николаевна и Александр Сергеевич –сына поддерживают. Именно мама привела его в шесть лет в секцию самбо. Об этом он попросил её сам.– Мне хотелось уметь постоять за себя, если вдруг понадобится отпор кому-то дать, – говорит Дмитрий. – И однажды был случай, когда пришлось показать, что бороться я умею. Я шёл не один по городу, нас начала задирать местная шпана, пришлось одного проучить, остальные сами убежали.Первый кубокСвою первую победу в турнире он отлично помнит до сих пор. В Камешкове на открытом первенстве района Дмитрий достаточно легко дошёл до финала. А вот решающая схватка складывалась тяжело. И мальчик в последние секунды вырвал победу. Когда судьи объявили его победителем, он... заплакал: быть первым невероятно сложно и физически, и морально.Те завоёванные им кубок, медаль и грамоту бережно хранят в семье. Но очень скоро наградная коллекция Димы стала стремительно пополняться, и сейчас дома есть у него своя «галерея славы» – толстая пачка грамот, связка золотых медалей и полка кубков. А ведь родители отдавали его в секцию, не настраивая на великие победы.– Привели его без далеко идущих планов, – говорит мама, – хотели попробовать. Не понравится, другое попробуем – с такой позиции действовали. Но года через два тренер предложил перевести его в старшую группу. Он стал тренироваться чаще и сейчас занимается каждый день.У Дмитрия была серьёзная травма колена, он больше года не тренировался. Родители успокаивали его: кроме спорта может быть в жизни ещё масса увлечений, но парень был категорически против таких трактовок. Он терпеливо ждал момента, когда врачи дадут отмашку и можно будет вернуться в родной зал. И этот момент настал. Дмитрий достаточно быстро вернулся в форму и спустя несколько месяцев выиграл очередное первенство.Мастера-наставникиНаставник Дмитрия Андрей Борисович Рунов, тренер высшей категории, говорит, что Дмитрий среди ровесников выделялся сразу.– У дошкольников есть одна особенность, которую трудно скорректировать, – рассказывает он. – Они крайне несобранные, дисциплина сильно хромает, и, как следствие, могут быть травмы. Но есть исключения, и Дима как раз один из таких. Он пришёл в шесть лет и отличался от сверстников своей заинтересованностью, большим вниманием на занятиях. А когда перешёл в группу начальной подготовки, то стал показывать результаты и начал ездить на соревнования, причём успешно. Самбо ведь очень популярный вид спорта, и конкуренция у нас очень высокая. К примеру, на его первых соревнованиях, в его категории «мухачей» (мальчик весил22 кг. – авт.) было уже человек восемь. На первенстве области тоже в каждой категории могут заявиться 20-30 человек, очень тяжело пробиться. Но Дима изначально показал лидерские качества, упорство. И после первой победы не «зазвездил», много тренировался. Спортивная жизнь его увлекла, видно, что ему нравится заниматься, бороться, хотя у нас занятия все семь дней в неделю.Можно без гаджетов?Андрей Борисович – один из тех, кто умеет увлечь детей спортом так, что они забывают о гаджетах и компьютерах. С понедельника по четверг идут у самбистов тренировки, в пятницу – выезд во Владимир на день борьбы в ГБУ ВО «СДЮСШОР по самбо» имени Е.В. Чичваркина. Из районов приезжают самые сильные борцы, проводят стыковые схватки. В выходные ребята ходят в бассейн, играют в хоккей или футбол в зависимости от сезона. Летом у них также остаётся немного времени на ничегонеделание. Сборы, соревнования, летний спортивный лагерь в Шуе, снова сборы, чтобы к началу сезона подойти в хорошей форме, – вот в таком режиме живут юные самбисты.Сейчас Дмитрий готовится к международному турниру в Мытищах. В его планах – выполнить норматив мастера спорта, пока он перворазрядник. Попутно готовится к ОГЭ (он учится в девятом классе). Намерен окончить 11 классов и получить высшее образование. Говорит, что хочет стать адвокатом, как дядя. Искренне желаем ему успеха: физические навыки защитника у него есть. зная, насколько подросток настойчивый и ответственный, думается, что и диплом юриста для него вполне достижимая цель. Но самбо, говорит он, при любом раскладе останется в его жизни.Директор МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района» Владислав Соловьев отмечает профессионализм своих мастеров-наставников, их неравнодушие, огромную самоотдачу.– Спорт такая вещь, что профессиональным спортсменом становится один из 10 миллионов. А наша задача – отвлечь детей от улицы, сформировать здоровый образ жизни, приучить к дисциплине и дать первоначальные навыки, чтобы они дальше росли в спортивном плане. Воспитать ребёнка, который будет показывать результат, очень тяжело, ведь приходят в дошкольном возрасте десятки, а остаются к старшим классам единицы. Но вот такие наставники, как Андрей Борисович, стараются заинтересовать детей, сделать занятия увлекательными. При этом у него не забалуешь. Он требовательный, требует такой же самоотдачи от детей и обязательно дисциплины. Такой подход оправдывает себя: наши выпускники успешно поступают в вузы, становятся квалифицированными специалистами. Занятия спортом, привычка ставить высокую планку и достигать своей цели им и по жизни помогает! – говорит наш собеседник.Материал подготовлен при поддержке ООО «Суздальский молочный завод».