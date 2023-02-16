В городе Струнино Владимирской области достроили новую поликлинику. В городе Струнино...

В городе Струнино Владимирской области достроили новую поликлинику.В городе Струнино Александровского района достроили новую поликлинику. Ее начали возводить прошлым летом.Стоимость нового здания – 400 миллионов рублей. На днях подписан акт ввода в эксплуатацию. В ближайшее время будет организован переезд из старой поликлиники, сообщил министр здравоохранения Артем Осипов. Он отметил, что за последний год было закуплено достаточно нового оборудования, которое будет использоваться и дальше, например эндоскопическая стойка. Часть необходимой для работы техники будет закуплена.Отдельный профиль должен запуститься уже этой весной, какие-то профили будут запускаться позже.Фото из архива ГТРК "Владимир"