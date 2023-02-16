В Коврове прокуратура выявила нарушения в сфере общественного транспорта. Прокуратура проверила...

В Коврове прокуратура выявила нарушения в сфере общественного транспорта.Прокуратура проверила «Управление троллейбусного транспорта города Коврова».В ходе проверки были выявлены нарушения: факты отклонения от графика движения пассажирского транспорта, нарушения в техническом состоянии троллейбусов и автобусов, несоблюдение требований законодательства о транспортной безопасности.В частности, на маршруты выходил общественный транспорт с неисправными фарами и спидометрами, нарушением целостности поручней и элементов пола (люков), неработающими остановочными кнопками. В некоторых автобусах и троллейбусах отсутствовало информационное табло и звуковое информирование об остановках.Выявлены факты превышения нормативов дымности и содержания загрязняющих веществ в отработанных газах.Генеральному директору Управления внесено представление.В отношении ответственных должностных лиц прокурором возбуждены административные дела. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры, сообщило областное ведомство.Фото из архива ГТРК "Владимир"