Его можно было опознать только по одежде.

В Коврове спасатели обнаружили в квартире сгнивший труп. Об этом сотрудник местного поисково-спасательного отряда Михаил Быков.Днём 14 февраля дежурная смена выехала на помощь полицейским, чтобы вскрыть квартиру. По предварительным данным в ней жил мужчина, которого долгое время никто не видел. Родственники почувствовали неладное и сообщили в МВД.При помощи инструментов спасатели обеспечили доступ в жильё. Внутри находился мёртвый человек. Его можно было опознать только по одежде.