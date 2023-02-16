Куда можно перевезти питомцев приюта “Валента”? В областной Госветинспекции рассказали, какие места для размещения животных рассматривают. Напомним, сейчас в приюте находится около 200

Куда можно перевезти питомцев приюта “Валента”? В областной Госветинспекции рассказали, какие места для размещения животных рассматривают. Напомним, сейчас в приюте находится около 200 животных. Один из вариантов – помещение в микрорайоне Заклязьменский. Как говорят в инспекции, помещение подходило по всем параметрам. Однако оно тоже находится близко к жилым домам. В итоге, от такого варианта отказались,