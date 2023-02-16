УФСБ по Владимирской области совместно с полицией выявили незаконную деятельность главы администрации города Киржач Надежды Скороспеловой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями при

УФСБ по Владимирской области совместно с полицией выявили незаконную деятельность главы администрации города Киржач Надежды Скороспеловой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями при работе с землями. По версии следствия, с августа 2018 по январь 2019 глава горадминистрации заключила четыре незаконных договора о перераспределении земельного участка, увеличив его за счет земель города Киржач и лесного фонда района. Таким