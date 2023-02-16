Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего вьетнамского предпринимателя, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. По версии

Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего вьетнамского предпринимателя, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. По версии следствия, 10 февраля сотрудники полиции по Петушинскому району обнаружили швейный цех по незаконному производству текстиля. Чтобы правоохранители не начинали проверку, владелец нелегального бизнеса, уроженец Вьетнама, решил подкупить полицейского взяткой в размере 50