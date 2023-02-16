На этапе следствия подозреваемая погасила всю сумму.

В Петушинском районе заместителя гендиректора фармкомпании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 14 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в августе 2022 года, не желая платить недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, сотрудница предприятия под видом платежей перевела на счёт сторонних компаний 16,5 млн рублей. В результате государство недополучило 14 млн рублей. На этапе следствия подозреваемая погасила всю сумму.Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.