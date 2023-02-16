Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Федеральная поддержка От развития промышленности до...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Федеральная поддержкаОт развития промышленности до туризма. Опыт Владимирской области высоко оценила Валентина Матвиенко. Итоги дней региона в Совете Федерации.- Судьба "Дружбы"Какая судьба ждет территорию парка "Дружба"? Мэрия выслушала мнения владимирцев по проекту планировки юго-западной части Владимира.- Своими силамиПрограммное обеспечение и оборудование отечественного производства. На ковровском предприятии делятся опытом импортозамещения