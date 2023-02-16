Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Федеральная поддержка
От развития промышленности до...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Федеральная поддержка
От развития промышленности до туризма. Опыт Владимирской области высоко оценила Валентина Матвиенко. Итоги дней региона в Совете Федерации.
- Судьба "Дружбы"
Какая судьба ждет территорию парка "Дружба"? Мэрия выслушала мнения владимирцев по проекту планировки юго-западной части Владимира.
- Своими силами
Программное обеспечение и оборудование отечественного производства. На ковровском предприятии делятся опытом импортозамещения