Владимирские гонщики заняли почти весь пьедестал на соревнованиях в Ивановской...

Владимирские гонщики заняли почти весь пьедестал на соревнованиях в Ивановской области.Владимирские гонщики заняли практически весь пьедестал почета на соревнованиях по ралли в Ивановской области. Там прошёл второй этап кубка "Золотое кольцо".В гонке приняли участие и спортсмены-новички, и бывалые пилоты автосекции "Феникс".Общая протяжённость трассы составила 88 километров. Главной особенностью стало прохождение скоростных участков в тёмное время суток. Все дебютанты успешно финишировали. Победителем в классе "Стандарт моно" стал экипаж из Суздаля - гонщики Александр Коровин и Игорь Федотов. Третье место у владимирцев Дмитрия Данилова и Андрея Ивлева. Четвёртое и пятое тоже у наших земляков.