Владимирское Динамо провело спортивный праздник для воспитанников детских домов. Ребят...

Владимирское "Динамо" провело спортивный праздник для воспитанников детских домов.Ребят пригласили на Заячью гору в посёлок Садовый. Все подробности - у Ангелины Свищ.Этого дня ребята из детских домов ждали долго. Яркий спортивный аккорд зимы и заряд отличного настроения. Катание на ватрушках, песни под гитару, дружеские состязания в дартсе, бильярде, аэрохоккее. Яна Фурманова приехала из школы-интерната села Ляхи Меленковского района. Говорит, соревнования в Садовом - не просто спортивный праздник. Это прекрасная возможность найти "занятие по душе" и встретить старых друзей.Яна Фурманова воспитанница Ляховской школы-интерната:- Был очень классный спуск, да было тяжело забираться но мне удалось попробовать и на таком импровизированном эскалаторе подняться, что тоже вызвало много положительных эмоций.Традиционный праздник для воспитанников детдомов региона организовало спортивное общество "Динамо".В этом году программу сделали "юбилейной"- максимально насыщенной.Игорь Цыкин заместитель председателя Владимирского отделения общества "Динамо":- Праздник "Русская зима" посвященный столетию со дня образования общества Динамо. Это самое любимое, яркое и массовое мероприятие среди воспитанников детских домов. Дети его очень любят и каждый год его очень ждут.В посёлок Садовый пригласили 100 детей из 10 детских домов и школ-интернатов из всех районов области. Здесь ребята смогли продемонстрировать свои таланты не только в спорте. Сверстникам они показали свои концертные номера.Елена Новосёлова учитель Лухтоновской школы-интерната:- Мы поделили группу. Группу таких спортсменов которые могли бы за честь школы постоять, а половина группы у нас вот певцов, которые художественная самодеятельность. В общем тут участвуют все, всем нравится, все радуются.Этот спортивный праздник начинался со спартакиады, ещё в 2007-ом. Теперь для ребят из детских домов и самих динамовцев он- одна из главных дат в спортивном календаре. Всем ребятам по традиции вручили и ценные подарки.Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"