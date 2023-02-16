Во Владимире арбитражный суд встал на сторону мэрии, разорвавшей контракт с вологодским...

Во Владимире арбитражный суд встал на сторону мэрии, разорвавшей контракт с вологодским производителем троллейбусов.Сегодня Арбитражный суд Владимирской области подтвердил законность действий администрации города Владимира, расторгшей контракт с «Торговым домом «Транс-Альфа», который не выполнил свои обязательства по поставке во Владимир 5-ти новых троллейбусов марки «Авангард».Напомним, в сентябре 2022 года, в рамках программы по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта, состоялся открытый конкурс, по результатам которого управление транспорта и связи мэрии Владимира заключило муниципальный контракт с ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» на поставку новых троллейбусов «Авангард» ВМЗ-5298.01-50.В областной центр должны были приехать пять новых машин за 91 млн. рублей. Однако, в установленный контрактом срок поставщик свои обязательства не выполнил, и администрация города Владимира инициировала расторжение контракта. Проштрафившийся поставщик попытался оспорить это решение в суде, но ничего из этого не вышло.Один новый троллейбус по второму контракту вологодская фирма все же поставила, хотя и тоже с задержкой.Сегодня Арбитражный суд признал правоту мэрии Владимира. При этом, по мнению экспертов, из-за фактической недобросовестности поставщика было сорвано обновление муниципального троллейбусного парка, и теперь городским властям нужно найти выход из этой непростой ситуации, сообщает пресс-служба мэрии Владимира.Фото администрации Владимирской области