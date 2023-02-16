Министерство культуры РФ разместило на Госзакупках контракт на реставрацию Золотых ворот во Владимире стоимостью в 146,8 млн рублей и сроком завершения до 1 августа 2025 года. Состояние

Министерство культуры РФ разместило на Госзакупках контракт на реставрацию Золотых ворот во Владимире стоимостью в 146,8 млн рублей и сроком завершения до 1 августа 2025 года. Состояние памятника всемирного наследия ЮНЕСКО, возведенного в 1164 году давно вызывает вопросы у жителей и гостей города Владимира. Со стен осыпается штукатурка и кирпичная кладка, на здании много трещин