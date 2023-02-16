Кроме того, в ближайшее время БСМП оснастят компьютерным томографом.

Ремонт «Красного креста» продолжат с отделения урологии. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимирской области Артём Осипов.«У нас разработан предпроект строительства нового здания на территории бывшего инфекционного корпуса. Он выносился на обсуждение в СовФеде, но пока мы сконцентрированы на возведении инфекционного госпиталя. Что касается ремонта, то первую очередь мы нацелены на ремонт урологического отделения. Кроме того, в ближайшее время БСМП оснастят компьютерным томографом», - добавил он.Напомним, что несколько лет назад в больнице привели в порядок отделения хирургии и травматологии.