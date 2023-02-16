С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180045 владимирцев.

Во Владимирской области 16 февраля выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 15 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 9 - в Муромском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Александровском, 3 - в Суздальском, по 2 - в Камешковском и Меленковском, по 1 - в Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180045 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49925 заболевших во Владимире, 21307 - в Ковровском районе и 19445- в Муроме.