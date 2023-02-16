Во Владимирской области 17 февраля 2023 года начнется потепление. На протяжении всего дня погода...

Во Владимирской области 17 февраля 2023 года начнется потепление.На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.Температура воздуха начнет расти. С - 11 градусов утром до - 9 во второй половине дня.Атмосферное давление немного уменьшится с 755 до 753 мм ртутного столба.Ветер слабый - до 2, 9 метра в секунду.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются — будет метель, а если распрямляются — погода будет благоприятной.Фото https://www.pxfuel.com/en