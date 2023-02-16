Во Владимирской области банкам не рекомендовано ухудшать оценку кредитов участникам СВО. Кредитные...

Во Владимирской области банкам не рекомендовано ухудшать оценку кредитов участникам СВО.Кредитные организации не должны ухудшать оценку кредитов на протяжении срока действия каникул мобилизованным, контрактникам и членам их семей, сообщил Центральный Банк России.Такое же право дается банкам в случае реструктуризации кредитов в рамках собственных программ.В октябре прошлого года начал действовать закон о кредитных каникулах для граждан, которые до мобилизации или участия в СВО взяли ипотеку, потребкредит или микрозаем. Одновременно право воспользоваться отсрочкой платежей получили члены семей указанных категорий служащих по взятым ранее кредитам и займам. Срок предоставления каникул — до конца участия в СВО или окончания срока контрактной службы плюс 30 дней.Главной целью этой меры является поддержание доступности кредитования участников СВО и членов их семей, получивших кредитные каникулы в соответствии с федеральным законом.Фото pxfuel.com