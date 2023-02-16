Предприятие во Владимирской области будет производить климатическое оборудование...

Предприятие во Владимирской области будет производить климатическое оборудование премимум-класса.В Москве проходят международные выставки климатического оборудования "Аква Терм" и «АйрВент». Среди участников были и резиденты киржачского технопарка «Русклимат Иксэл». Свою продукцию под известным премиальным брендом "AURUS" представил холдинг "Русклимат". Репортаж Ольги Яцык.- Мы разрабатываем максимально дизайн полностью, все утп полностью, согласовываем их с заводом...Замминистру промышленности и торговли Михаилу Иванову демонстрируют прототипы климатического оборудования бренда "AURUS" - российской торговой марки автомобилей класса люкс. Под этой маркой холдинг "Русклимат" будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса. Производители ряда продуктов работают во Владимирской области.Михаил Тимошенко - председатель совета директоров торгово-промышленного холдинга "Русклимат":- Под этим брендом будет представлен весь спектр климатического оборудования - кондиционеры, вентиляция, отопление, водонагрев. В Киржаче у "Русклимата" находятся основные производственные мощности - это восемь заводов. Все климатической направленности. Эти заводы будут производить в высоком ценовом сегменте продукцию под брендом "AURUS".Речь идет о технопарке "Русклимат ИКСЭл". Здесь производится водонагревательная техника и электрические конвекторы. Большая часть комплектующих отечественного производства. На международной выставке были представлены инверторные сплит-системы, тепловая и водонагревательная техника. Как заявляют в "Русклимате", аналогов этому оборудованию на рынке нет. Владельцы товарного знака "AURUS", научный центр НАМИ, подчеркивают: такое сотрудничество станет для них новым витком развития.Дамир Каримов - директор центра операционного маркетинга НАМИ:- В рамках лицензионного проекта "AURUS world" в ФГУП НАМИ, компания "Русклимат" является первым подобным крупным партнером, производящим такую сложную технику. Мы надеемся, что этот проект будет очень успешным.Основные товарные категории климатической техники AURUS будут производиться предприятиями торгово-производственного холдинга «Русклимат» во Владимирской области и Удмуртской республике. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков, что составляет не менее 70%. Свой пятилетний юбилей бренд AURUS встречает вместе с "Русклиматом". Для Владимирской области это открывает перспективы для промышленного и экономического роста.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир