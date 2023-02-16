Предприятие во Владимирской области будет производить климатическое оборудование...
Предприятие во Владимирской области будет производить климатическое оборудование премимум-класса.
В Москве проходят международные выставки климатического оборудования "Аква Терм" и «АйрВент». Среди участников были и резиденты киржачского технопарка «Русклимат Иксэл». Свою продукцию под известным премиальным брендом "AURUS" представил холдинг "Русклимат". Репортаж Ольги Яцык.
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Замминистру промышленности и торговли Михаилу Иванову демонстрируют прототипы климатического оборудования бренда "AURUS" - российской торговой марки автомобилей класса люкс. Под этой маркой холдинг "Русклимат" будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса. Производители ряда продуктов работают во Владимирской области.
Михаил Тимошенко - председатель совета директоров торгово-промышленного холдинга "Русклимат":
- Под этим брендом будет представлен весь спектр климатического оборудования - кондиционеры, вентиляция, отопление, водонагрев. В Киржаче у "Русклимата" находятся основные производственные мощности - это восемь заводов. Все климатической направленности. Эти заводы будут производить в высоком ценовом сегменте продукцию под брендом "AURUS".
Речь идет о технопарке "Русклимат ИКСЭл". Здесь производится водонагревательная техника и электрические конвекторы. Большая часть комплектующих отечественного производства. На международной выставке были представлены инверторные сплит-системы, тепловая и водонагревательная техника. Как заявляют в "Русклимате", аналогов этому оборудованию на рынке нет. Владельцы товарного знака "AURUS", научный центр НАМИ, подчеркивают: такое сотрудничество станет для них новым витком развития.
Дамир Каримов - директор центра операционного маркетинга НАМИ:
- В рамках лицензионного проекта "AURUS world" в ФГУП НАМИ, компания "Русклимат" является первым подобным крупным партнером, производящим такую сложную технику. Мы надеемся, что этот проект будет очень успешным.
Основные товарные категории климатической техники AURUS будут производиться предприятиями торгово-производственного холдинга «Русклимат» во Владимирской области и Удмуртской республике. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков, что составляет не менее 70%. Свой пятилетний юбилей бренд AURUS встречает вместе с "Русклиматом". Для Владимирской области это открывает перспективы для промышленного и экономического роста.
Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир