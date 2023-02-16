В регион поставлено 600 доз препарата.

Министерство здравоохранения рекомендует владимирцам привиться от кори. Министр здравоохранения Артём Осипов рассказал о мерах, предпринимаемых для предотвращения эпидемии.«Все в детстве проходили вакцинацию. В 35 лет необходимо ревакцинироваться. Сейчас проводится иммунизация детей, медперсонала, педагогов и других категорий населения. Для медиков организованы инструктажи по выявлению болезни», - рассказал он.В регион поставлено 600 доз препарата. Небольшие объёмы обусловлены тем, что в приоритете субъекты, где складывается более тяжёлая ситуация. Во Владимирской области она остаётся более стабильной, но новые поставки инъекций все равно ожидаются.В последний раз вспышка кори была зафиксирована в области в 2019 году. Ранее Роспотребнадзор жителей о возможном распространении опасной инфекции.