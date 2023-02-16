Во Владимире уже 16 февраля состоится XIX областной конкурс профмастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства». В этом году в мероприятии

Во Владимире уже 16 февраля состоится XIX областной конкурс профмастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства». В этом году в мероприятии примут участие 75 профессионалов со всего региона. В конкурсе смогут показать себя и 25 студентов из 14 колледжей области. Участники поборются за победу в следующих номинациях: электросварщик, слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор