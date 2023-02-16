Среди основных проблем - вопросы мобилизации, дефицит кадров в медицине, коррупционные скандалы и нарушения при реализации нацпроектов.

Во Владимирской области отмечен высокий уровень социального раздражения. Доклад по теме опубликовал телеграм-канал «Незыгарь».Наш регион попал в «красную зону» вместе с Белгородской, Брянской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Псковской областями, а также Дагестаном, Крымом и Севастополем.Среди основных проблем - вопросы мобилизации, дефицит кадров в медицине, коррупционные скандалы и нарушения при реализации нацпроектов.