Во Владимирской области платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов. Государственная...

Во Владимирской области платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов.Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным автодорогам, сообщает официальный сайт Государственной Думы.Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или на экскурсии, в лагеря отдыха, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Фото: https://ru.freepik.com/