Во Владимирской области почтили память не вернувшихся из Афганистана. Сегодня в России день памяти...

Во Владимирской области почтили память не вернувшихся из Афганистана.Сегодня в России день памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года были выведены последние подразделения советской армии из Афганистана. За годы войны там погибли 86 уроженцев Владимирской области. Всего в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч воинов.С 2010 года памятная дата адресована не только ветеранам-афганцам. После Второй Мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан приняли участие в 30 вооруженных конфликтах за пределами России. Советские солдаты воевали в Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии. Участники этих и других войн сегодня были награждены почетными грамотами областного правительства - торжественная встреча прошла во Владимирском Доме Дружбы. В зале - представители регионального отделения "Боевого братства", организации инвалидов войны в Афганистане, родственники погибших защитников Отечества.Светлана Болтунова: министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Цель этого мероприятия - прежде всего, поблагодарить участников очень сложных событий, которые были в истории нашей страны. За то вклад, который они внесли, ну, конечно, в защиту нас, потомков, наших детей, наших внуков. И сказать им большое спасибо, что они истинные патриоты, педагоги и наставники молодежи.А в Гусь-Хрустальном в канун 34-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана установили бронзовую фигуру Архистратига Михаила- покровителя русского воинства. Памятник появился возле храма в честь святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. Архангел Михаил венчает обелиск, установленный гусевскими участниками войны в Афганистане. Благоустройство сквера прошло по проекту "Комфортная городская среда".