Во Владимирской области потратят 17 миллионов рублей на бездомных животных. Эти средства пойдут на...

Во Владимирской области потратят 17 миллионов рублей на бездомных животных.Эти средства пойдут на отлов, стерилизацию и вакцинацию порядка 2 тысяч бродячих собак, рассказал сегодня СМИ и. о. начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Александр Григорьев.Есть еще одна хорошая новость - все ближе появление во Владимире муниципального приюта для безнадзорных животных."После получения положительного заключения будем решать вопрос капитального строительства приюта, - отметил Александр Григорьев. - Будем надеяться, что это будет не один такой приют во Владимирской области, это позволит нам пристраивать животных новым владельцам и, по крайней мере, не допустит распространения агрессивных бездомных животных в нашем регионе".Фото https://www.pxfuel.com/en