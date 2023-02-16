Во Владимирской области следствие ходатайствует о временном отстранении главы Киржача от занимаемой...

Во Владимирской области следствие ходатайствует о временном отстранении главы Киржача от занимаемой должности.Следователем следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждено перед судом ходатайство о временном отстранении главы города Киржач Владимирской области Скороспеловой Надежды Владимировны от занимаемой должности.Как мы уже рассказывали, против мэра города Киржач возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Она подозревается в махинациях с земельными участками. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в сумму не менее 4 миллионов рублей.Фото: gorodkirzhach.ru