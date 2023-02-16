Во Владимирской области собственники частных домов и дачники в 2023 году могут получить новые...

Во Владимирской области собственники частных домов и дачники в 2023 году могут получить новые штрафы.В 2022 году были приняты поправки в законодательство, касающиеся содержания жилья и использования земельных участков. Из-за этого владельцы загородной недвижимости могут неожиданно получить штраф. На какие аспекты стоит обратить внимание?Штраф за нарушение правил пользования домомПравила пользования жильём распространяются не только на многоквартирные дома, но и на загородные постройки. Так, собственники частных домов обязаны согласовывать перепланировку и переустройство своей недвижимости. Под ограничения подпадают возведение новых стен, снос межкомнатных перегородок, перенос кухни и санузла (при изменении системы коммуникаций), некоторые изменения в отопительной системе и т.д. Контролирующие инстанции могут проверить законность ремонтно-строительных работ.При выявленных отступлениях от проектной документации штраф может составить 2500 рублей, а также придется привести все в первоначальный вид.Штраф за неправильное использование землиВ прошлом году произошла переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков и строений на них. Это повлияло не только на рост налогов, но и на размер некоторых штрафов. Например, за постройку дома на землях сельхозназначения гражданину выпишут штраф от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 000 рублей, а за несвоевременное приведение земель в состояние, пригодное для использования их по назначению, хозяева участка обязаны будут заплатить от 20 000 до 50 000 рублей.Штраф за несоблюдение норм застройкиВладельцы загородной недвижимости знают, что обязательной регистрации подлежат только капитальные строения. Но для строительства временных (не капитальных) построек тоже есть свои нормы, которые должны обеспечивать пожарную безопасность и выполнение санитарных требований.Например, расстояние между домом и хозпостройками должно быть не менее шести метров, между уличным туалетом и колодцем — не менее восьми метров, уличным туалетом и душевой — не менее двенадцати метров. И даже забор должен располагаться не ближе трёх метров от дома. За нарушение этих правил может прилететь штраф до 5 тысяч рублей.Большинство нарушений фиксируется на садовых участках. Законодательство регулирует не только расстояние между постройками, но и высоту строений.Штраф можно получить и за зарастание сельхозземель сорняками. От 300 000 до 500 000 рублей - для фермеров, для обычных граждан — до 5000 рублей.Кроме того, с марта текущего года вступают в силу новые пожарные правила, согласно которым обязательное расстояние от мангала для шашлыков до построек должно быть не менее 5 метров. А, например, бочки для сжигания листвы должны быть установлены не ближе семи с половиной метров от построек, в пятидесяти метрах от хвойного и в пятнадцати метрах от лиственного леса. Наказание за несоблюдение новых правил может быть как в виде предупреждения, так и в форме штрафа до 20 000 рублей (если нарушение зафиксировано не в первый раз), рассказало издание life.ru.Фото: freepic.com