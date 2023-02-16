Во Владимирской области уроженец Вьетнама задержан за попытку дать взятку полицейскому.
В Петушках...
Во Владимирской области уроженец Вьетнама задержан за попытку дать взятку полицейскому.
В Петушках уроженцу Вьетнама предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.
10 февраля 2023 года сотрудники ОМВД по Петушинскому району выявили швейный цех по незаконному производству текстильной продукции.
Обвиняемый решил подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 50 тысяч рублей, чтобы не дать делу ход. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, а мужчина задержан на месте преступления. Вину в совершенном преступлении он не признал.
Предприниматель заключен под стражу, сообщили в пресс-службе следкома по Владимирской области.
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