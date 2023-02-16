Во Владимирской области уроженец Вьетнама задержан за попытку дать взятку полицейскому. В Петушках...

Во Владимирской области уроженец Вьетнама задержан за попытку дать взятку полицейскому.В Петушках уроженцу Вьетнама предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.10 февраля 2023 года сотрудники ОМВД по Петушинскому району выявили швейный цех по незаконному производству текстильной продукции.Обвиняемый решил подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 50 тысяч рублей, чтобы не дать делу ход. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, а мужчина задержан на месте преступления. Вину в совершенном преступлении он не признал.Предприниматель заключен под стражу, сообщили в пресс-службе следкома по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/en/