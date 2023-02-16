Во Владимирской области в 2022 году Роспотребнадзор снял с реализации 74 кг мясной...

Во Владимирской области в 2022 году Роспотребнадзор снял с реализации 74 кг мясной продукции.Роспотребнадзор по Владимирской области отчитался по проведенной в прошлом году работе по проверкам мясной продукции.Специалистами в 2022 году проведено 146 проверок, снято с реализации 14 партий мясного сырья и пищевой продукции объёмом 74 кг.За 2022 год по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям исследовано 1084 пробы мяса и мясной продукции.По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины и другие) вся исследованная продукция соответствует гигиеническим нормативам.Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки), за 2022 год составил 3,1%, патогенные микроорганизмы обнаружены в 1 пробе мясного сырья.По физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), за 2022 год 4,5% исследованной продукции не соответствовало заявленным требованиям.По статистике, каждый житель России употребляет за год около 40 кг мясопродуктов. При этом в состав мясных полуфабрикатов, таких как сосиски, входит большое количество пищевых добавок: нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей. Диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.Действующий ГОСТ 33673-2015 «Изделия колбасные вареные. Общие технические условия (с Поправкой)» подразделяет сосиски на группы:- мясные - с массовой долей мясных ингредиентов свыше 60,0%;- мясосодержащие - с массовой долей мясных ингредиентов от 5,0% до 60,0% включительно и на категории:- мясные колбасные изделия: А, Б, В, Г;- мясосодержащие колбасные изделия: В, Г.В мясных изделиях категории А содержание белка не менее 10%, категории Б – 8%, а вот жира в них содержится очень много. В изделиях категории А – до 36%, категории Б – до 45%. Содержание соли колеблется от 1,5 до 2,8 г. на 100 гр. продукта. И это при суточной норме соли – не более 5 грамм, с учетом соли, входящей во все остальные продукты суточного рациона. Даже в сосисках для детского питания соли много – до 1 г на 100 г продукта.Выбирая в магазине сосиски или сардельки, внимательно изучите маркировку. Отдайте предпочтение изделиям категории А или Б.Кроме того, проверьте сроки годности и условия хранения. Колбасные изделия должны храниться в холодильнике, при температуре не выше +6°С.Обратите внимание, что к продаже не допускаются колбасные изделия:- с загрязнением на оболочке;- с рыхлым фаршем;- с серым цветом батонов (батончиков);- с наличием бульонно-жировых отеков;- с наличием крупных пустот на разрезе батонов размером более 5 мм;- с лопнувшими или поломанными батонами;- с нарушением целостности оболочки батонов (батончиков) и/или упаковки (для продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной атмосфере.Не покупайте колбасные изделия у случайных продавцов, советует Управление Роспотребнадзроа по Владимирской области.Фото: https://ru.freepik.com/