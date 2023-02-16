Во Владимирской области в 2022 году Роспотребнадзор снял с реализации 74 кг мясной...
Во Владимирской области в 2022 году Роспотребнадзор снял с реализации 74 кг мясной продукции.
Роспотребнадзор по Владимирской области отчитался по проведенной в прошлом году работе по проверкам мясной продукции.
Специалистами в 2022 году проведено 146 проверок, снято с реализации 14 партий мясного сырья и пищевой продукции объёмом 74 кг.
За 2022 год по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям исследовано 1084 пробы мяса и мясной продукции.
По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины и другие) вся исследованная продукция соответствует гигиеническим нормативам.
Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки), за 2022 год составил 3,1%, патогенные микроорганизмы обнаружены в 1 пробе мясного сырья.
По физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), за 2022 год 4,5% исследованной продукции не соответствовало заявленным требованиям.
По статистике, каждый житель России употребляет за год около 40 кг мясопродуктов. При этом в состав мясных полуфабрикатов, таких как сосиски, входит большое количество пищевых добавок: нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей. Диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.
Действующий ГОСТ 33673-2015 «Изделия колбасные вареные. Общие технические условия (с Поправкой)» подразделяет сосиски на группы:
- мясные - с массовой долей мясных ингредиентов свыше 60,0%;
- мясосодержащие - с массовой долей мясных ингредиентов от 5,0% до 60,0% включительно и на категории:
- мясные колбасные изделия: А, Б, В, Г;
- мясосодержащие колбасные изделия: В, Г.
В мясных изделиях категории А содержание белка не менее 10%, категории Б – 8%, а вот жира в них содержится очень много. В изделиях категории А – до 36%, категории Б – до 45%. Содержание соли колеблется от 1,5 до 2,8 г. на 100 гр. продукта. И это при суточной норме соли – не более 5 грамм, с учетом соли, входящей во все остальные продукты суточного рациона. Даже в сосисках для детского питания соли много – до 1 г на 100 г продукта.
Выбирая в магазине сосиски или сардельки, внимательно изучите маркировку. Отдайте предпочтение изделиям категории А или Б.
Кроме того, проверьте сроки годности и условия хранения. Колбасные изделия должны храниться в холодильнике, при температуре не выше +6°С.
Обратите внимание, что к продаже не допускаются колбасные изделия:
- с загрязнением на оболочке;
- с рыхлым фаршем;
- с серым цветом батонов (батончиков);
- с наличием бульонно-жировых отеков;
- с наличием крупных пустот на разрезе батонов размером более 5 мм;
- с лопнувшими или поломанными батонами;
- с нарушением целостности оболочки батонов (батончиков) и/или упаковки (для продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной атмосфере.
Не покупайте колбасные изделия у случайных продавцов, советует Управление Роспотребнадзроа по Владимирской области.
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