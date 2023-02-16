Во Владимирской области, вскрыв квартиру, спасатели обнаружили давно умершего мужчину.
Накануне...
Во Владимирской области, вскрыв квартиру, спасатели обнаружили давно умершего мужчину.
Накануне ковровские спасатели рассказали о трагической, но отнюдь не редкой в их практике «находке».
14 февраля дежурную смену спасателей поисково-спасательного отряда вызвали на помощь полиции. Нужно было открыть дверь в квартиру, в которой никто не отзывался.
Родственники проживавшего в квартире мужчины обратились в полицию и сообщили, что уже больше месяца не видели и не общались с ним.
При помощи слесарного инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. Внутри находился мужчина, скончавшийся продолжительное время назад, так что опознать его можно было только по футболке, сообщает телеграм-канал #заметки спасателя.
Фото: https://t.me/zametki_spasatelya