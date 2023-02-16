Власти создали запас объёмом более миллиона доз антирабической оральной вакцины.

Во Владимирской области за год от бешенства вакцинируют 58 тысяч животных. Об этом рассказал главный ветеринар региона Александр Григорьев.В 2023 году в области выявлено 74 случая опасного заболевания, в текущем - пока 10. Два из них во Владимире - в микрорайонах Доброе и Коммунар.«Главный источник инфекции - это дикая природа. Среди домашних животных болезнь обнаружена у собак, кошек, овцы и козы. Основным методом борьбы с бешенством остаётся иммунизация», - уточнил Александр Григорьев.В текущем году планируется привить 54 тысячи кошек и собак, а также четыре тысячи сельскохозяйственных животных. Власти создали запас объёмом более миллиона доз антирабической оральной вакцины. Процедура стартует в апреле.