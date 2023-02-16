Всего проведено 146 проверок.

Владимирский Роспотребнадзор за год снял с продажи 74 кг мяса и полуфабрикатов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В 2022 году санитарные врачи исследовали 1084 пробы мяса и мясных изделий. Токсичных элементов в еде не обнаружено. Кишечная палочка найдена в 3% проб. Патогенные микроорганизмы выявлены в одном образце сырья. По показателям пищевой ценности, доле сухих веществ и содержанию соли порядка 4,5% исследованной продукции не соответствовало нормам.Всего проведено 146 проверок. С прилавков изъято 14 партий объёмом 74 кг.