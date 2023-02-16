Он погиб во время боевых действий на Украине.

Во Владимирском филиале РАНХиГС открыли бюст Героя РФ, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Он погиб во время боевых действий на Украине.На мероприятии присутствовали студенты, юнармейцы и чиновники. Руководитель учреждения Вячеслав Картухин подчеркнул, что монумент появился в рамках проекта «Аллея Российской славы». С инициативой по его установке в стенах академии обратились родные Романа Владимировича. В 2012 году он отличием закончил факультет управления Владимирского филиала ВУЗа по специальности «Государственное и муниципальное управление».Напомним, что именем офицера владимирская школа №9, а также в его честь улицу Парижской Коммуны.