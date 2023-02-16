За неделю жители Владимирской области отдали мошенникам более 13 миллионов рублей. За один день 8...

За неделю жители Владимирской области отдали мошенникам более 13 миллионов рублей.За один день 8 февраля от действий аферистов пострадали сразу несколько жительниц областного центра. Под предлогом сохранности имеющихся на банковских счетах денежных средств злоумышленники похитили у 71-летней жительницы Владимира 408 000 рублей. В аналогичной ситуации оказалась 87-летняя женщина. Доверчивая бабушка лишилась почти 400 000 рублей. А 61-летняя жительница региональной столицы, желая приобрести товар через популярную социальную сеть, перевела «продавцу» 8 000 рублей, после чего он перестал выходить на связь.Всего за семь дней жители Владимирской области, поверив аферистам, лишились более 13 миллионов рублей своих сбережений. За неделю совершено 53 преступления с использованием IT-технологий.Чтобы предупредить население об участившихся случаях мошенничества, полицейские и общественники вновь провели профилактические мероприятия в одном из самых крупных гипермаркетов города Владимира, а также в Александровском районе и Гусь-Хрустальном.Уделяя особое внимание пожилым людям, участники профилактического мероприятия предупредили граждан о наиболее распространенных схемах мошенничества и пояснили, как вести себя, чтобы не потерять свои сбережения, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/en/