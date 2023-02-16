Жительница Владимира получила срок за то, что ударила ножом собственного сына. Жительница...

Жительница Владимира получила срок за то, что ударила ножом собственного сына.Жительница Владимира признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.Установлено, что 25 октября 2022 года женщина вместе с сестрой и сыном выпивали в одном из домов по улице Стасова областного центра.Когда сестра вышла погулять с собакой, между матерью и сыном на бытовой почве произошел конфликт. Сын начал грубить, тогда, рассердившись, женщина взяла с табурета кухонный нож и нанесла удар сыну в правый бок. Результат удара - колото-резаная рана передней брюшной стенки с повреждением тонкой кишки и забрюшинной части 12-перстной кишки.Испугавшись, женщина побежала к соседке и вызвала «скорую помощь».Осужденная вину на заседании Ленинского районного суда признала.Приговор - 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com/en/