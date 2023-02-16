Золотые ворота во Владимире отреставрируют за 147 миллионов рублей. Министерство культуры...

Золотые ворота во Владимире отреставрируют за 147 миллионов рублей.Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс на реставрацию Золотых ворот. Главного символа столицы Северо-Восточной Руси, уникального памятника оборонительной архитектуры 12-ого столетия, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Конкурс объявлен на основе документов, направленных в Минкульт Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Информация опубликована на официальном сайте Госзакупок. Тендер разместило Министерство культуры. Стоимость контракта - около 147 миллионов рублей. Согласно документам потенциальный подрядчик должен завершить работы по реставрации Золотых ворот до конца 2025-ого года. Работы будут профинансированы из федерального бюджета. Состояние Золотых ворот , возведенных в 1164-ом году, вот уже несколько лет вызывает серьезную тревогу и владимирцев, и гостей города. Памятник федерального значения- в неприглядном состоянии. Штукатурка облетает, кирпичная кладка рушится, свод арки облупился. Беспокоит владимирцев и отсутствие подсветки на Золотых воротах. В вечернее и ночное время арка главного символа Владимира не сияет как прежде. Золотые ворота погружёны во мрак.