Прокуратура Владимирской области подвела итоги работы за 2023 год Усилиями прокуратуры, в прошлом...

Прокуратура Владимирской области подвела итоги работы за 2023 годУсилиями прокуратуры, в прошлом году в регионе достроены более 120 объектов. Сегодня в надзорном ведомстве подвели итоги работы за 2023-й год. Александр Сыпченко с подробностями.Усилить взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными и контрольными ведомствами. Выступая с годовым отчетом, прокурор области Иван Грибов назвал ряд задач, которые помогут сохранить положительную динамику по целому ряду направлений.В приоритете ведомства остаются вопросы прав и свобод граждан в области охраны здоровья и труда, социального обслуживания. Благодаря мерам прокурорского реагирования, в 23 году в области достроены более 120 важнейших объектов.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Основными недостатками, выявленными в данной сфере, являются: нарушение сроков исполнения контрактов и несоблюдение их условий, приемка фактически невыполненных работ и их некачественное проведение. В виду значительного объема финансирования на реализацию нацпроектов и целевых программ в 24 году, необходимо продолжить надзорное сопровождение данной сферы.Под пристальным надзором прокуратуры в ушедшем году находились и вопросы несвоевременной выплаты заработной платы, реализации программ по переселению из аварийного жилья, льготного лекарственного обеспечения.Наталья Ростовцева, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу:- В мае 2023 года, по результатам совместно принятых мер, оперативно сокращено количество рецептов на выдачу лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном обслуживании.При активной позиции прокуратуры признано банкротом ООО "ИнтерСтройПлюс". Застройщик Игорь Другов сейчас под подпиской о невыезде - предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.Как отметил глава региона Александр Авдеев, чтобы обеспечить обманутых дольщиков квартирами, на ближайшем заседании областного парламента депутаты должны одобрить выделение 400 миллионов рублей из резервного фонда. На эти средства Правительство области рассчитывает завершить строительство 17-этажки на Верхней Дуброве уже в 26-ом году.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Дольщики реально ждут этого уже давно, наша задача это сделать за два, - за полтора года. Но там на каждом этапе надо включаться.Также Александр Авдеев поблагодарил прокуроров за пресечение любой антикоррупционной деятельности. Только в прошлом году во Владимирском регионе ведомством установлено более тысячи должностных лиц, грубо нарушивших обязанности, запреты и ограничения, установленные законом.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".