«Трубка мира»: продавец магазина в городе Юрьев-Польский заплатит крупный штраф за продажу...

«Трубка мира»: продавец магазина в городе Юрьев-Польский заплатит крупный штраф за продажу контрафактных сигаретВ отношении жителя города Юрьев-Польский вынесен приговор. Он обвиняется в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенное в крупном размере (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в начале октября 2023 года мужчина приобрел более 3 тысяч немаркированных пачек сигарет различных марок. Он привез для продажи в магазин «Трубка мира», расположенного в г. Юрьев-Польский.24 октября 2023 контрафактные табачные изделия изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.Виновному назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Табачная продукция стоимостью свыше 370 тысяч рублей будет уничтожена.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com