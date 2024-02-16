В Следственном комитете подвели итоги 2023 года.

2% убийств во Владимирской области остаются не раскрытыми. В Следственном комитете подвели итоги 2023 года.На заседании также присутствовал Александр Авдеев, Ольга Хохлова и другие первые лица области. На нём было сказано, что в прошлом году расследовалось 1 126 преступлений, 546 из которых относятся к особо тяжким. С коррупцией было рассмотрено 97 дел, а 219 связаны с экономической направленностью.Кроме того, следователи нашли преступника в 100% случаев с изнасилованием. Также было закрыто 57 дел прошлых лет, из них 15 – наиболее общественно опасные. Ещё в Следственном комитете было уделено внимания 297 преступлениям с участием несовершеннолетних.