Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин предложил ограничивать наценки на стоимость такси при плохих метеоусловиях.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин предложил ограничивать наценки на стоимость такси при плохих метеоусловиях. В своём парламентарий заявил, что непогода – не оправдание водителям такси, задирющим цены до заоблачных высот на свои услуги.Как отметил Алексей Говырин, из-за увеличения расходов на содержание и обслуживание автомобилей, а также затрат перевозчиков цена поездки на такси и так постоянно растёт. Причём издержки на случай непогоды в ней уже заложены.- Расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе, - считает депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Кстати, наши земляки подобное предложение встретили с воодушевлением. В комментариях к посту жители Владимира написали, что во время снегопада местные таксисты ломят цену в 1000 рублей за одну поездку с ребёнком из Доброго на Нижнюю Дуброву.