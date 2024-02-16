Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города.
Автовладельцев просят убрать машины с улиц Владимира, чтобы очистить дороги от снега. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города.
Уборка снега начнётся сегодня, 16 февраля, в 20:00 и продолжится до 7:00 завтрашнего дня. Дабы не мешать спецтехнике, транспорт необходимо убрать со следующих улиц:
Ул. Гагарина;
Ул. Б. Нижегородская;
Ул. Б. Московская;
Ул. Никитская;
Ул. Спасская;
Ул. Дворянская;
Ул. Растопчина (разворотное кольцо);
Ул. Растопчина, от д. 1 до Суздальского проспекта;
Ул. Ерофеевский спуск;
Район Марьинка (частный сектор);
Манежный тупик;
Мост р. Клязьма;
Площадь Победы;
Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до филармонии (проспект Ленина д.1);
Проспект Ленина (площадь Судов).