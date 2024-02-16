Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города.

Автовладельцев просят убрать машины с улиц Владимира, чтобы очистить дороги от снега. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города.Уборка снега начнётся сегодня, 16 февраля, в 20:00 и продолжится до 7:00 завтрашнего дня. Дабы не мешать спецтехнике, транспорт необходимо убрать со следующих улиц:Ул. Гагарина;Ул. Б. Нижегородская;Ул. Б. Московская;Ул. Никитская;Ул. Спасская;Ул. Дворянская;Ул. Растопчина (разворотное кольцо);Ул. Растопчина, от д. 1 до Суздальского проспекта;Ул. Ерофеевский спуск;Район Марьинка (частный сектор);Манежный тупик;Мост р. Клязьма;Площадь Победы;Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до филармонии (проспект Ленина д.1);Проспект Ленина (площадь Судов).