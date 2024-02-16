Теперь доехать до центра Суздаля из Владимира можно без остановок. О новом рейсе рассказали в официальном сообществе владимирского автовокзала Вконтакте. “Владимир – Суздаль

Теперь доехать до центра Суздаля из Владимира можно без остановок. О новом рейсе рассказали в официальном сообществе владимирского автовокзала Вконтакте. “Владимир – Суздаль Экспресс” едет без промежуточных остановок и прибывает в центр города-музея без заезда на автостанцию. Билеты на экспресс можно купить в кассах, а также на официальном сайтеГУП «Владимирский автовокзал» . Прокомментируйте новость у нас