Смотрите в дайджесте:– Школу в Покрове обещают достроить летом– От Владимира до Суздаля запустили экспресс– ФК «Торпедо» возглавил Иван
<a href="https://33live.ru/novosti/16-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-16022024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 16.02.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Школу в Покрове обещают достроить летом– От Владимира до Суздаля запустили экспресс– ФК «Торпедо» возглавил Иван
[url=https://33live.ru/novosti/16-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-16022024.html]Дайджест (общество) 16.02.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Школу в Покрове обещают достроить летом– От Владимира до Суздаля запустили экспресс– ФК «Торпедо» возглавил Иван