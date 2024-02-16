Дружелюбная и ласковая Мика хочет окружить будущего хозяева любовью и теплом Наша традиционная...

Дружелюбная и ласковая Мика хочет окружить будущего хозяева любовью и тепломНаша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в любящей семье.Сегодня знакомим вас с грациозной красоткой Микой - из приюта Ковчег-33.Собачка привита и обработана, есть ветеринарный паспорт. Небольшая, по колено в холке.Дружелюбная, озорная и ласковая Мика с радостью готова окружить будущих хозяев любовью и теплом.Подробная информация - по телефону ответственного волонтёра: +7-904-959-68-69 Ирина.