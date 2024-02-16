Фестиваль Дни татарской национальной культуры пройдет во Владимире 20 февраля
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Фестиваль "Дни татарской национальной культуры" пройдет во Владимире 20 февраля
Познакомиться с татарской культурой и попробовать ее на вкус. Традиционный фестиваль "Дни татарской национальной культуры" во Владимире пройдет 20 февраля в центре культуры и искусства на Соборной. В этом году он приурочен к окружному совещанию, на которое впервые приедет делегация из Татарстана.
Михаил Муртазин, председатель Совета "Автономии татар Владимирской области":
- Приезжает руководитель исполкома. Они к нам приезжают, чтобы познакомиться с нашей деятельностью, как мы работаем. На совещании мы подведем итоги ЦФО. Поставим планы на этот год, год семьи.
Ожидаются делегации из всех районов региона.
К слову, попасть на мероприятие может любой желающий, достаточно позвонить по телефону +7-920-627-21-26
Гостей ожидает выставка, традиционный чак-как, фото-зона, концерт, посвященный татарской культуре. Татарская община в регионе - одна из самых многочисленных и активных - у нас живет 7,5 тысяч татар. И этот фестиваль проводится у нас уже в 12-ый раз.
Лия Шаипкина, артистка творческой студии "Мирас" татарского центра "Бяхет":
- В 17:30 уже начнется сам концерт. Творческая студия Мираз покажет свои яркие номера. Как раз мы сейчас готовимся. И также будет выступать ансамбль "Риваять" из республики Татарстан.