Фестиваль Дни татарской национальной культуры пройдет во Владимире 20 февраля Познакомиться с...

Фестиваль "Дни татарской национальной культуры" пройдет во Владимире 20 февраляПознакомиться с татарской культурой и попробовать ее на вкус. Традиционный фестиваль "Дни татарской национальной культуры" во Владимире пройдет 20 февраля в центре культуры и искусства на Соборной. В этом году он приурочен к окружному совещанию, на которое впервые приедет делегация из Татарстана.Михаил Муртазин, председатель Совета "Автономии татар Владимирской области":- Приезжает руководитель исполкома. Они к нам приезжают, чтобы познакомиться с нашей деятельностью, как мы работаем. На совещании мы подведем итоги ЦФО. Поставим планы на этот год, год семьи.Ожидаются делегации из всех районов региона.К слову, попасть на мероприятие может любой желающий, достаточно позвонить по телефону +7-920-627-21-26Гостей ожидает выставка, традиционный чак-как, фото-зона, концерт, посвященный татарской культуре. Татарская община в регионе - одна из самых многочисленных и активных - у нас живет 7,5 тысяч татар. И этот фестиваль проводится у нас уже в 12-ый раз.Лия Шаипкина, артистка творческой студии "Мирас" татарского центра "Бяхет":- В 17:30 уже начнется сам концерт. Творческая студия Мираз покажет свои яркие номера. Как раз мы сейчас готовимся. И также будет выступать ансамбль "Риваять" из республики Татарстан.