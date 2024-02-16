Фронтовой священник: во Владимире прошла презентация книги Ивана Соловьева Отец...

"Фронтовой священник": во Владимире прошла презентация книги Ивана Соловьева "Отец Владимир"Фронтовой священник на линии боевого соприкосновения. Сегодня в областной столице презентована книга "Отец Владимир" известного писателя Ивана Соловьева. На встрече с автором побывала Вера Куликова.Эту книгу Иван Соловьев посвятил священникам. Образ отца Владимира собирательный. В него вместились характеры и судьбы священнослужителей, которые добровольно пошли на фронт, стали участниками СВО.Иван Соловьев, писатель, заслуженный юрист России:- Это батюшка, который с очень непростым и интересным прошлым, с очень крепким стержнем внутри, который не увидел для себя другого выхода, как только пойти на фронт, духовно помогать нашим воинам.Писатель сам ездил на Донбасс с 2018 года. Еще до начала специальной военной операции. Рассказывает, что его поражала удивительная стойкость местных, их уверенность, что они все равно будут частью России.На фронте, говорит Иван Соловьев, сомневающихся нет. Там все понимают, что мы отстаиваем будущее наших детей. Презентованная книга, в том числе, и об этом.Иван Соловьев, писатель , заслуженный юрист России:- Побеждать вместе с богом, побеждать вместе с духовностью, - гораздо проще и эффективнее, именно поэтому, как сказал наш Президент: "вот почему уничтожают православие на Украине? Потому что православная церковь объединяет не территории, не города, она объединяет души. Вот поэтому наш враг хочет уничтожить души, а мы этому будем противостоять, и не дадим уничтожить наш дух".На встречу с писателем пришли общественники, православная молодежь, священнослужители. По словам заместителя губернатора Дмитрия Лызлова, книга поднимает очень сложные и важные вопросы.Дмитрий Лызлов, заместитель губернатора Владимирской области:- Сегодня очень важно, и тем, кто там находится, - вот это печатное слово, эта книга, - и они понимают, что они являются частью истории, и те события, что происходят. Они творят историю.То, что сейчас происходит в зоне боевых действий, не оставляет равнодушным никого. Иван Соловьев написал уже две книги, посвященные СВО. Первая из них - "Красные линии", - о героях этой операции.Вера Куликова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".